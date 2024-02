Ουγγαρία: Το κοινοβούλιο επικύρωσε την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Το «πράσινο φως» για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ έδωσε τη Δευτέρα το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας.

Το ουγγρικό κοινοβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή της στη βορειοατλαντική Συμμαχία.

Η επικύρωση του πρωτοκόλλου εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία (188 ψήφοι επί 199 βουλευτών), δίνοντας τέλος σε σχεδόν δύο χρόνια αναμονής.

Επισημαίνεται πως η Ουγγαρία ήταν το τελευταίο από τα 31 μέλη της συμμαχίας που επικύρωσε την ένταξη της Σουηδίας, ύστερα από μήνες κωλυσιεργίας του κυβερνώντος κόμματος Fidesz.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, η επικύρωση πρέπει να υπογραφεί από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου και τον πρόεδρο της χώρας εντός λίγων ημερών.

«Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας στο ΝΑΤΟ», ανέφερε ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον, σχολιάζοντας την εξέλιξη.

Today is a historic day. The parliaments of all NATO member states have now voted in favour of Swedish accession to NATO. Sweden stands ready to shoulder its responsibility for Euro-Atlantic security.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, χαιρέτισε την εξέλιξη, σημειώνοντας πως «τώρα που όλοι οι σύμμαχοι έχουν εγκρίνει, η Σουηδία θα γίνει ο 32ος σύμμαχος του ΝΑΤΟ».

I welcome the Hungarian parliament’s vote to ratify #Sweden’s membership in NATO. Now that all Allies have approved, Sweden will become the 32nd #NATO Ally. Sweden’s membership will make us all stronger and safer.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 26, 2024