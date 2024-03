Λονδίνο: Πυρκαγιά σε κτίριο διαμερισμάτων – 11 τραυματίες

Εντεκα άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και περίπου 130 απομακρύνθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί από κτίριο διαμερισμάτων σε πολυτελή συνοικία του Λονδίνου, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

Το κτίριο διαμερισμάτων στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκεται στο Νότιο Κένσινγκτον, στο νοτιοδυτικό τμήμα της βρετανικής πρωτεύουσας, κοντά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

Οταν έφτασε η πυροσβεστική, το μισό ισόγειο του πενταώροφου κτιρίου είχε τυλιχθεί στις φλόγες, σύμφωνα με ανάρτηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λονδίνου στην πλατφόρμα X.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε από το ισόγειο έως τον τελευταίο όροφο και την οροφή (του κτιρίου). Οι ομάδες (της πυροσβεστικής) εργάζονται σκληρά για να (…) εμποδίσουν την εξάπλωσή της στα γειτονικά κτίρια», δήλωσε ο Στιβ Κόλινς, αξιωματούχος της πυροσβεστικής που βρισκόταν στο σημείο.

In total around 130 residents have been evacuated from the #SouthKensington property where the fire started & its neighbouring buildings.

Around 11 people have been treated for smoke inhalation & taken to hospital by @Ldn_Ambulance https://t.co/RveUNI96Ri pic.twitter.com/lJGlPA9wzV

— London Fire Brigade (@LondonFire) March 1, 2024