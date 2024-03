Πλήθος κόσμου παρά τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του Αλεξέι Ναβάλνι

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν στη Μόσχα σήμερα Παρασκευή για να «αποχαιρετήσουν» τον Αλεξέι Ναβάλνι.

Τη στιγμή που έφτασε το φέρετρο με τη σορό του, οι συγκεντρωμένοι χειροκροτούσαν, φωνάζοντας το όνομά του, καθώς και το σύνθημα «Δεν φοβήθηκες και ούτε εμείς φοβόμαστε».

⚡️ People chant ‘Navalny’ outside the church and sing a memorial service

The line is getting longer and longer. pic.twitter.com/Oi9Gy7YbTR

