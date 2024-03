Πολωνία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 19 ανθρώπους

Δεκαεννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μια ομάδα πεζών και άλλα οχήματα στο κέντρο του Στσέτσιν, στη βορειοδυτική Πολωνία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές αποκλείοντας το σενάριο της «τρομοκρατικής ενέργειας».

Μεταξύ των τραυματιών είναι και έξι παιδιά. Οι δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, είπε στους δημοσιογράφους ο περιφερειάρχης Ανταμ Ρουντάφσκι.

Ο οδηγός του οχήματος, που ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε μετά το ατύχημα, συνελήφθη. Πρόκειται για έναν Πολωνό πολίτη, κάτοικο του Στσέτσιν, 33 ετών.

«Δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Στσέτσιν, Πάβελ Πανκάου. Σύμφωνα με αυτόν, ο 33χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του, ένα Ford Focus, σε μια ομάδα ανθρώπων που περίμεναν το τραμ σε μια μεγάλη πλατεία της πόλης. Οι πρώτες αναλύσεις δείχνουν ότι δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο οδηγός μπήκε με μεγάλη ταχύτητα στην πλατεία, το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, πέρασε από τη διάβαση των πεζών, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και τις γραμμές του τραμ, παρασέρνοντας τους ανθρώπους.

Αμέσως μετά, ο 33χρονος προσπάθησε να διαφύγει με το όχημά του αλλά σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου προκάλεσε άλλο ατύχημα, καθώς συγκρούστηκε με τρία αυτοκίνητα και τραυμάτισε τους οδηγούς τους.

In the Polish city of Szczecin, a car drove into a crowd of people, injuring 12

The driver fled the scene and collided with four other vehicles on the way. pic.twitter.com/hXqMJu6xWe

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024