Η Μαλαισία ίσως επανεκκινήσει τις έρευνες για την πτήση MH370 δέκα χρόνια μετά την εξαφάνισή της

Η Μαλαισία ενδέχεται να επανεκκινήσει τις έρευνες για τον εντοπισμό της πτήσης MH370 που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς τον Μάρτιο του 2014.

Αμερικανική εταιρεία που επιχείρησε να εντοπίσει το αεροσκάφος το 2018 προτείνει πως πρέπει να ξεκινήσει νέα έρευνα στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, όπου πιστεύεται πως συνετρίβη το αεροσκάφος της Malaysia Airlines.

Ο υπουργός Μεταφορών της Μαλαισίας, Αντονι Λόκε, ανέφερε πως θα ζητήσει από την εταιρεία θαλάσσιας ρομποτικής Ocean Infinity να τον ενημερώσει για την τελευταία πρότασή της. Σημειώνεται πως η μαλαισιανή κυβέρνηση έχει διαμηνύσει πως δεν θα ξεκινήσει νέα έρευνα χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία για την τοποθεσία όπου φέρεται να βρίσκεται η χαμένη άτρακτος.

Αν τα στοιχεία είναι αξιόπιστα, τόνισε ο υπουργός, θα ζητήσει την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου για την επανεκκίνηση των ερευνών.

Malaysia Transport Minister Anthony Loke said he’s ready to meet Ocean Infinity to discuss about resuming the search for MH370 following fresh proposal under a no find no fee basis on an area covering 15,000 sq km . https://t.co/wrHQFtvnGs pic.twitter.com/tBw6y2b1JA

— Melissa Goh (@MelGohCNA) March 3, 2024