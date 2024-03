ΠΟΥ: Παιδιά πεθαίνουν από την πείνα στη βόρεια Γάζα

Οι επισκέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα νοσοκομεία Αλ Αουντά και Καμάλ Αντουάν το Σαββατοκύριακο ήταν οι πρώτες από τις αρχές Οκτωβρίου, όπως γνωστοποίησε ο επικεφαλής του, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Σε ανάρτησή του, έκανε λόγο για «ζοφερά ευρήματα». Η έλλειψη τροφίμων είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δέκα παιδιών και «σοβαρά επίπεδα υποσιτισμού», όπως τόνισε, προσθέτοντας πως τα κτίρια των νοσοκομείων έχουν καταστραφεί.

Grim findings during @WHO visits to Al-Awda and Kamal Adwan hospitals in northern #Gaza: severe levels of malnutrition, children dying of starvation, serious shortages of fuel, food and medical supplies, hospital buildings destroyed.

The visits over the weekend were the first… pic.twitter.com/CxaCuau7iR

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 4, 2024