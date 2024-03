«Επεσε» το Facebook, το Messenger και το Instagram

«Επεσαν» το Facebook, το Instagram και το Messenger με χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα και το εξωτερικό να καταγράφουν προβλήματα συνδεσιμότητας.

Στην Ελλάδα λίγο μετά τις 17:00 καταγράφηκαν περισσότερες από 10.000 αναφορές από χρήστες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα σύνδεσης στο Facebook. Αντίστοιχα οι αναφορές για το Instagram φτάνουν τις 4.000 ενώ για το Messenger έχουν ξεπεράσει τις 1.000.

To Reuters μετέδωσε στις 17:41 ότι παρατηρήθηκαν περισσότερες από 500.000 αναφορές στον κόσμο για το Facebook και 47.000 αναφορές για το Instagram. Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζονται πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, αλλά προς το παρόν δεν είναι γνωστό πόσες.

Η σελίδα κατάστασης της Meta υποδηλώνει ότι τα προϊόντα της εταιρείας αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. «Έχουμε επίγνωση ενός προβλήματος που επηρεάζει το Facebook Login. Οι ομάδες μηχανικών μας αναζητούν ενεργά την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η σελίδα.

Σύμφωνα με σειρά διεθνών ΜΜΕ, από τη Meta έχει ζητηθεί να σχολιάσει την εξέλιξη, αλλά προς τον παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση που να δίνει διευκρινίσεις για το πρόβλημα.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της Meta, Αντι Στόουν, ανάρτησε μήνυμα στο Χ, λέγοντας: «Γνωρίζουμε ότι άνθρωποι έχουν πρόβλημα πρόσβασης στις υπηρεσίες μας. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό τώρα».

We’re aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.

— Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024