Ρωσία: Διπλό ουκρανικό πλήγμα σε μεγάλη βιομηχανία σιδηρομεταλλεύματος

Δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις καυσίμων σε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια σιδηρομεταλλεύματος της Ρωσίας σήμερα, Τετάρτη, αν και κανείς δεν τραυματίστηκε και το εργοστάσιο λειτουργούσε κανονικά, δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου.

Ο κυβερνήτης του Κουρσκ, Ρομάν Στάροβοϊτ, δήλωσε ότι ένα δεύτερο drone χτύπησε το εργοστάσιο σιδηρομεταλλεύματος Μιχάιλοφσκι GOK, το οποίο ανήκει στη Μεταλοϊνβέστ, τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής σιδηρομεταλλεύματος της Ρωσίας, περίπου δύο ώρες μετά την ανακοίνωση του πρώτου πλήγματος.

Μη επαληθευμένα πλάνα βίντεο στα ρωσικά κανάλια Telegram έδειξαν μαύρο καπνό να ανεβαίνει στον ουρανό και ζημιές στο εργοστάσιο, προφανώς μετά το πρώτο χτύπημα.

«Σήμερα, ως αποτέλεσμα επίθεσης με drone στην περιοχή Ζελεζνόγκορσκι, μια δεξαμενή καυσίμων στην αποθήκη καυσίμων και λιπαντικών του εργοστασίου εξόρυξης και επεξεργασίας Μιχάιλοφσκι έπιασε φωτιά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μεταλοϊνβέστ, μετά την πρώτη επίθεση.

