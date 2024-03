Υεμένη: Τουλάχιστον δύο νεκροί από την επίθεση Χούθι σε ελληνόκτητο πλοίο

Τουλάχιστον δύο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους από την πυραυλική επίθεση στο ελληνόκτητο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, εμπορικό πλοίο, True Confidence, νότια της Υεμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα έξι ναυτικοί έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι τέσσερις έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Οπως ανέφερε η βρετανική πρεσβεία στη Σαναά, «τουλάχιστον δύο αθώοι ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους. Αυτή είναι η θλιβερή και μοιραία συνέπεια της απερίσκεπτης εκτόξευσης πυραύλων από τους Χούθι. Πρέπει να σταματήσουν. Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες αυτών που έχασαν τη ζωή τους και αυτών που τραυματίστηκαν».

At least 2 innocent sailors have died. This was the sad but inevitable consequence of the Houthis recklessly firing missiles at international shipping.

They must stop.

Our deepest condolences are with the families of those that have died and those that were wounded. https://t.co/m1chfLddHR

