Νέα Υόρκη: 1.000 στρατιωτικοί στο μετρό για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας

Χίλια μέλη της Εθνοφρουράς της πολιτείας της Νέας Υόρκης θα αναπτυχθούν στους σταθμούς μετρό της αμερικανικής μεγαλούπολης για να αντιμετωπίσουν την εγκληματικότητα, ανακοίνωσε την Τετάρτη η κυβερνήτρια Κάθι Χόκουλ.

Η ανακοίνωση γίνεται μετά την αύξηση περιστατικών βίας στους σταθμούς του μετρό. Στα μέσα Φεβρουαρίου, περιστατικό με πυροβολισμούς σε έναν σταθμό του Μπρονξ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό ακόμα πέντε. Στα τέλη του περασμένου μήνα, ένας οδηγός του μετρό δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, σε έναν σταθμό του Μπρούκλιν.

Ενδεικτικά, ο αριθμός των σοβαρών εγκλημάτων στο δίκτυο μεταφορών εκτοξεύτηκε κατά 50% τον Ιανουάριο του 2024, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2023. «Αυτές οι αποτρόπαιες και αναίσχυντες επιθέσεις εναντίον του δικτύου μας του μετρό δεν θα γίνουν ανεκτές», υπογράμμισε η κυβερνήτρια.

Παράλληλα, υποσχέθηκε την τοποθέτηση επιπλέον καμερών κλειστού κυκλώματος και ανακοίνωσε το σχέδιο να απαγορεύεται ευκολότερα η πρόσβαση στο μετρό στα άτομα που έχουν καταδικασθεί επειδή επιτέθηκαν εναντίον εργαζόμενου του συστήματος μεταφορών.

Public safety is my top priority. Join me live in New York City as I announce a five-point plan to protect New Yorkers on the subway: https://t.co/r7FrVgsFB4

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) March 6, 2024