Ζελένσκι για συνάντηση με Μητσοτάκη: «Είμαι ευγνώμων στην Ελλάδα»

Σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει «ευγνώμων στην Ελλάδα» με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην Οδησσό.

Ο Ζελένσκι αναφέρεται αρχικά στην επίσκεψη που πραγματοποίησε μαζί με τον κ. Μητσοτάκη στον Καθεδρικό Ναό Μεταμόρφωσης στην Οδησσό, «ο οποίος είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από ρωσικό πυραυλικό χτύπημα».

«Η συντριπτική πλειονότητα των ρωσικών στόχων είναι συνηθισμένες υποδομές πολιτών. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την καθεμία από αυτές», γράφει ο Ουκρανός πρόεδρος και συνεχίζει:

«Είμαι ευγνώμων στην Ελλάδα για την προθυμία της να συμβάλει στην αποκατάσταση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ιδιαίτερα στην Οδησσό».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο με τους δύο ηγέτες να βρίσκονται μέσα στον καθεδρικό ναό.

