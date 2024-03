Υεμένη: Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης στο True Confidence

Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος στο φορτηγό πλοίο True Confidence, το οποίο δέχθηκε επίθεση από τους Χούθι στον κόλπο του Αντεν, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ατόμων, έδωσε στη δημοσιότητα το Πολεμικό Ναυτικό της Ινδίας.

Οπως ανέφερε εκπρόσωπος του ινδικού Ναυτικού, στην επιχείρηση για τη διάσωση 21 μελών του πληρώματος συνέδραμαν ελικόπτερα και σωστικές λέμβοι, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο Τζιμπουτί.

#IndianNavy‘s swift response to Maritime Incident in #GulfofAden.

Barbados Flagged Bulk Carrier MV #TrueConfidence reported on fire after a drone/missile hit on #06Mar, approx 54 nm South West of Aden, resulting in critical injuries to crew, forcing them to abandon ship.… pic.twitter.com/FZQRBeGcKp

— SpokespersonNavy (@indiannavy) March 7, 2024