Πτήση MH370 – Δέκα χρόνια από το μεγαλύτερο μυστήριο των ουρανών

«Καληνύχτα, ΜΗ370». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια από τον ασύρματο του κυβερνήτη της πτήσης των Μαλαισιανών Αερογραμμών που στις 8 Μαρτίου του 2014 είχε απογειωθεί, 41 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, από το αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ με προορισμό το Πεκίνο. Μόλις 44 λεπτά αργότερα, στη 1.25, το Boeing 777 αποκλίνει της πορείας του και, αντί για την κινεζική πρωτεύουσα, κατευθύνεται δυτικά, προς τον Ινδικό ωκεανό και τη Θάλασσα Ανταμάν. Περίπου μία ώρα αργότερα, στις 2.22 π.μ., σημειώνεται η τελευταία επικοινωνία με στρατιωτικό ραντάρ.

Εκτοτε, έχουν περάσει ακριβώς 10 χρόνια και ουδείς γνωρίζει τι απέγινε η πτήση με τους 239 επιβαίνοντες – 227 επιβάτες και 12 μέλη πλήρωμα. Πρόκειται, ασφαλώς, για ένα από τα μεγαλύτερα αεροπορικά μυστήρια στα χρονικά, το οποίο, όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, τροφοδότησε εικασίες, ιδίως από τη στιγμή που καμία έρευνα δεν μπόρεσε να εντοπίσει οτιδήποτε από το Boeing 777, πέρα από κάποια, ελάχιστα, συντρίμμια, που βρέθηκαν στη Μαδαγασκάρη, τη Μοζαμβίκη, τον Αγιο Μαυρίκιο και την Τανζανία.

Πλην του μυστηρίου και των σεναρίων, βέβαια, αυτό που προκαλεί ακόμη μεγάλη αγωνία, οργή, απελπισία και θρήνο είναι ο χαμός τόσων ανθρώπων, των οποίων οι οικείοι αναζητούν απαντήσεις για το τι απέγιναν οι φίλοι και οι συγγενείς τους. Δέκα χρόνια μετά, χωρίς να έχουν στο μεταξύ λάβει καμία απάντηση, δεν είναι σε θέση να ησυχάσουν αν δεν βρουν έστω κάποιο λείψανο των χαμένων ανθρώπων.

Πλην των πιλότων και του πληρώματος, οι 227 επιβάτες της πτήσης ΜΗ370 ήταν 14 διαφορετικών εθνικοτήτων. Κινέζοι ήταν οι 153, 50 Μαλαισιανοί, ενώ οι υπόλοιποι είχαν διαβατήρια από: Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία, Ινδία, Ινδονησία, Ιράν, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Ρωσία, Ταϊβάν, Ουκρανία, ΗΠΑ.

Εχουμε ξεχωρίσει ορισμένες ιστορίες, όπως τις έχει μεταδώσει το BBC.

Οπως φαίνεται, ωστόσο, η Μαλαισία μοιάζει διατεθειμένη να επανεκκινήσει τις έρευνες, έπειτα από πρόταση της εταιρείας θαλάσσιας ρομποτικής Ocean Infinity, η οποία είχε αναστείλει τις έρευνες το 2018 και με την οποία επικοινώνησε η «Κ». Οπως μας ενημέρωσαν, έχουν αποφασίσει ότι δεν θα δώσουν καμία συνέντευξη, ωστόσο έχουν εκδώσει την παρακάτω δήλωση του CEO της εταιρείας, Ολιβερ Πλανκέτ, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Αισθανόμαστε τώρα ότι είμαστε σε θέση να επιστρέψουμε στην έρευνα για το αγνοούμενο αεροσκάφος MH370 και έχουμε υποβάλει πρόταση στην κυβέρνηση της Μαλαισίας. Η εύρεση του MH370 και η εύρεση κάποιας λύσης για όλους όσοι σχετίζονται με την απώλεια του αεροσκάφους ήταν μια σταθερή σκέψη στο μυαλό μας από τότε που αποχωρήσαμε από τον νότιο Ινδικό Ωκεανό το 2018. Ελπίζουμε να επιστρέψουμε στην αναζήτηση σύντομα».

Ολα αυτά τα χρόνια έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες, με τουλάχιστον 28 χώρες να εμπλέκονται με κάθε τρόπο στις έρευνες. Στις 24 Μαρτίου 2014, ο τότε πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Νατζίμπ Ραζάκ, που σήμερα παραμένει στη φυλακή για σκάνδαλο διαφθοράς ανεξάρτητο από την πτήση, ανακοίνωσε ότι οι έρευνες «δείχνουν» ότι το αεροσκάφος κατέπεσε στον Ινδικό Ωκεανό και όχι στα ανοιχτά του Βιετνάμ, όπου είχαν επικεντρωθεί αρχικώς οι έρευνες.

Μεταξύ 18 Μαρτίου και 28 Απριλίου 2014, τριεθνής επιτροπή από τη Μαλαισία, την Κίνα και την Αυστραλία διεξήγε έρευνες σε μία επιφάνεια 4,6 εκατ. τ. χλμ., ενώ προέβησαν και σε βυθομετρήσεις, δίχως ιδιαίτερα αποτελέσματα. Οι έρευνες στον βυθό οργανώθηκαν υπό την καθοδήγηση του Australian Transport Safety Bureau, με το οποίο επικοινώνησε η «Κ». Η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι η αυστραλιανή υπηρεσία δεν έχει εμπλακεί στις έρευνες από το 2017 κι εντεύθεν, οπότε και είχε υποβάλει την τελευταία της αναφορά.

Η Ocean Infinity, το 2018, είχε αποφασίσει να βάλει το δικό της λιθαράκι στην έρευνα, λέγοντας, μάλιστα, στη μαλαισιανή κυβέρνηση ότι θα πληρωθεί μόνον αν βρεθεί οτιδήποτε σχετικά με την ΜΗ370. Ούτε και τότε, βεβαίως, οι έρευνες είχαν οδηγήσει σε οποιοδήποτε ασφαλές συμπέρασμα, με αποτέλεσμα τα τελευταία έξι χρόνια να επικρατεί σιωπή και ακινησία σχετικά με το θέμα.

Την ίδια χρονιά, και έπειτα από τις εν πολλοίς άκαρπες έρευνες, η μαλαισιανή κυβέρνηση οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι οι έρευνες –στις οποίες συμμετείχαν δεκάδες πλοία, αεροσκάφη, μηχανήματα και ερευνητές– πρέπει να ανασταλούν μέχρι νεοτέρας. Κατά τις επίσημες δηλώσεις, τα συμπεράσματα των ερευνών κατέληγαν ότι το αεροσκάφος άλλαξε πορεία χειροκίνητα και όχι από τον αυτόματο πιλότο, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί «παράνομη παρέμβαση από τρίτο παράγοντα». Την ίδια στιγμή, απέκλεισαν το σενάριο ότι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης κατέρριψαν το αεροπλάνο, αποκλείοντας ως αιτία τη μηχανική βλάβη.

Ολα αυτά τα χρόνια, κατά τα συνωμοσιολογικά ειωθότα, τα σενάρια έδιναν κι έπαιρναν…

Το πρώτο που ήρθε στο μυαλό όλων ήταν ότι επρόκειτο για αεροπειρατεία και τρομοκρατική ενέργεια. Τα βλέμματα όλων στράφηκαν στους δύο Ιρανούς επιβάτες που ταξίδευαν με πλαστά διαβατήρια από την Αυστρία και την Ιταλία. Με αυτά τα δεδομένα, η σπέκουλα δεν έλειψε, με ορισμένους –μεταξύ αυτών και ο Ρούπερτ Μέρντοχ– να λένε ότι τζιχαντιστές είχαν βάλει στόχο την Κίνα ή ότι το αεροσκάφος μπορεί να βρίσκεται κρυμμένο στο Πακιστάν, «όπως ο Μπιν Λάντεν».

World seems transfixed by 777 disappearance. Maybe no crash but stolen, effectively hidden, perhaps in Northern Pakistan, like Bin Laden.

— Rupert Murdoch (@rupertmurdoch) March 15, 2014