Ο Ζελένσκι στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή: Θα συναντηθεί με τον Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να επισκεφθεί αύριο, Παρασκευή, την Κωνσταντινούπολη, όπου θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε απόψε η διεύθυνση επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine will pay an official visit to Türkiye on March 8, 2024.

The visit will encompass a detailed discussion of the course of the Ukraine-Russia war, the recent situation of contacts regarding the continuation of the Grain Corridor Agreement,…

— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) March 7, 2024