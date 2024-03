Ινδία: Μέλος του κοινοβουλίου η πεθερά του Ρίσι Σούνακ

Η πεθερά του Βρετανού πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ, έγινε την Παρασκευή μέλος του κοινοβουλίου της Ινδίας, σε μια κίνηση αναγνώρισης της δράσης της στον φιλανθρωπικό βραχίονα του παγκόσμιου τεχνολογικού κολοσσού Infosys, συνιδρυτής του οποίου είναι ο σύζυγός της.

Η 73χρονη Σούντα Μούρτι, πρώην πρόεδρος του Ιδρύματος Infosys, διορίστηκε στην άνω βουλή, της οποίας 12 μέλη ορίζονται από τον αρχηγό του κράτους για εξαετή θητεία και τα υπόλοιπα, σχεδόν όλα, εκλέγονται. Πρόκειται για πρόσωπα με έντονη παρουσία στη δημόσια ζωή που τιμώνται με αυτόν τον τρόπο.

Το ίδρυμα του οποίου υπήρξε πρόεδρος είναι ιδιαίτερα γνωστό για τη δημιουργία βιβλιοθηκών σε αγροτικές περιοχές.

Η Ακσάτα, η κόρη που απέκτησε με τον σύζυγό της, παντρεύτηκε το 2009 τον Ρίσι Σούνακ, ο οποίος το 2022 έγινε ο πρώτος αρχηγός βρετανικής κυβέρνησης με καταγωγή από τη νότια Ασία.

«Είμαι πολύ χαρούμενη για την ευκαιρία που μου δόθηκε να υπηρετήσω το έθνος μας», σχολίασε στο Χ η Σούντα Μούρτι.

