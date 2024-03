Στην Κωνσταντινούπολη ο Ζελένσκι – Συνάντηση με Ερντογάν, στην ατζέντα ειρηνευτική φόρμουλα

Ναυπηγεία στα οποία κατασκευάζονται κορβέτες για το ουκρανικό Ναυτικό, επισκέφθηκε στην Κωνσταντινούπολη ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε σχετική του ανάρτηση, τονίζει ότι επισκέφθηκε «ναυπηγεία όπου κατασκευάζονται κορβέτες για το Πολεμικό μας Ναυτικό. Επιθεώρησα την ετοιμότητα και τον εξοπλισμό της κορβέτας Ivan Mazepa και μίλησα με το προσωπικό του ουκρανικού Ναυτικού. Τους ευχαρίστησα για τις υπηρεσίες τους. Ενισχύουμε τη χώρα μας. Επιθεώρησα επίσης την κατασκευή της δεύτερης κορβέτας μας, της κλάσης Ada και της έδωσα το όνομα του Hetman Ivan Vyhovskyi».

Τέλος, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Τουρκίας και όλες τις τουρκικές και ουκρανικές αμυντικές εταιρείες «για τη συνεργασία τους για να φέρουμε την ειρήνη πιο κοντά και να γίνει μόνιμη».

Visit to Türkiye. Istanbul. Shipyards where corvettes are built for our Navy. I inspected the readiness and equipment of the Ivan Mazepa corvette and spoke with Ukrainian Navy personnel. I thanked them for their service. We are strengthening our country.

I also inspected the… pic.twitter.com/aZmR94icRQ

