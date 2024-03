Λιβύη: Πελώρια πυρκαγιά σε αποθήκες νότια της Τρίπολης

Πελώρια πυρκαγιά ξέσπασε χθες, Κυριακή, σε αποθήκες της εθνικής επιχείρησης ηλεκτρισμού της Λιβύης, σε νότιο προάστιο της πρωτεύουσας Τρίπολης, χωρίς πάντως να αναφερθούν θύματα μέχρι στιγμής.

Οι αποθήκες υλικού της γενικής επιχείρησης ηλεκτρισμού της Λιβύης πήραν φωτιά χθες βράδυ στη βιομηχανική ζώνη Αλ Κριμίγια, περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της Τρίπολης.

Πυκνές στήλες μαύρου καπνού ήταν ορατές ακόμα και αφού έπεσε η νύχτα από την πρωτεύουσα, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

#BREAKING #LIBYA #TRIPOLI

🔴 LIBYA :#VIDEO EXPLOSION AT KARIMIA ELECTRICITY COMPANY IN AL KARIMIA, IN SOUTH OF TRIPOLI !

Houses near the fire area are evacuated.

Ongoing situation… #Ultimahora #LIBIA #AlKarimia #Explosion pic.twitter.com/C79ALC5ayL

— LoveWorld World News (@LoveWorld_Peopl) March 10, 2024