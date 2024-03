Κέιτ Μίντλετον: Associated Press, Reuters, AFP αποσύρουν τη φωτογραφία λόγω «παραποίησης»

Κάποια από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία στον κόσμο απέσυραν από τη δημοσιότητα την πρώτη επίσημη φωτογραφία της πριγκίπισσας της Ουαλίας μετά τη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, καθώς εκτιμούν πως έχει παραποιηθεί.

Η φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον με τα τρία παιδιά της δόθηκε χθες, Κυριακή, στη δημοσιότητα, συνοδευόμενη από τις ευχαριστίες της πριγκίπισσας προς την κοινή γνώμη για την υποστήριξη στην περιπέτειά της, μετά από εβδομάδες φημών και σεναρίων για την κατάσταση της υγείας της.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.

Wishing everyone a Happy Mother’s Day. C

📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024