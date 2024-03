Τουλάχιστον 50 τραυματίες σε Boeing της LATAM μετά από σοβαρές αναταράξεις

Τουλάχιστον 13 επιβάτες πτήσης προερχόμενης από το Σίδνεϊ χρειάστηκε να διακομισθούν στο νοσοκομείο έπειτα από αναταράξεις στο αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν με προορισμό τη Χιλή μέσω Οκλαντ στη Νέα Ζηλανδία, ανακοίνωσε σήμερα υπηρεσία σωστικών συνεργείων της Νέας Ζηλανδίας.

«Οι διασώστες των ασθενοφόρων αξιολόγησαν την κατάσταση 50 τραυματιών, ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, και τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες», δήλωσε ο Τζέραρντ Κάμπελ της νεοζηλανδικής υπηρεσίας ασθενοφόρων Σεντ Τζον, ο οποίος διευκρίνισε ότι 13 άνθρωποι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή, τα σωστικά συνεργεία ειδοποιήθηκαν γύρω στις 16:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδος) για να σπεύσουν στο αεροδρόμιο, όπου εστάλησαν 5 ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στη νεοζηλανδική εφημερίδα New Zealand Herald της LATAM Airlines, η οποία έχει την έδρα της στη Χιλή, «τεχνικό πρόβλημα» προκάλεσε μια «ισχυρή κίνηση» κατά τη διάρκεια πτήσης αεροπλάνου της από το Σίδνεϊ στο Όκλαντ. Όπως αναφέρουν κάποιες πηγές, το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που κινούνταν ή δεν ήταν προσδεδεμένοι στις θέσεις τους, να τραυματιστούν.

#WATCH | Priscilla Waller-Subritzky was watching a movie when the plane lost altitude and “a number of passengers and crew were thrown into the roof of the plane”.

Now more details of the terrifying ordeal have come to light. 🔗https://t.co/YWHkQagv6r pic.twitter.com/ByrDnIhOll

— nzherald (@nzherald) March 11, 2024