Νεκροί και αγνοούμενοι σε Γαλλία και Ισπανία λόγω κακοκαιρίας

Ο απολογισμός από τις πλημμύρες στη νοτιοανατολική Γαλλία αυξήθηκε σήμερα σε τέσσερις νεκρούς, με την ανακάλυψη του πτώματος ενός άνδρα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ στην Ισπανία αγνοείται η τύχη τριών ανθρώπων που παρασύρθηκαν από τα κύματα.

Στα περίχωρα του χωριού Ντιόν της νοτιοανατολικής Γαλλίας, βόρεια της Νιμ, βρέθηκε το πτώμα ενός άνδρα, όπως ανακοινώθηκε από τη νομαρχία του νομού Γκαρντ. Στην περιοχή αγνοείτο η τύχη τριών ανθρώπων – ενός πατέρα και των δύο παιδιών του.

Andy Vermaut shares:Three dead as storms batter France: Three people have died and four remain missing as storm Monica hits Gard in south eastern France. https://t.co/xKvZWOV0K1 Thank you. pic.twitter.com/5Ad7pqBszv

— Andy Vermaut (@AndyVermaut) March 11, 2024