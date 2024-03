NYT για Boeing 737 Max: Εντοπίστηκαν «δεκάδες προβλήματα» στην παραγωγή του

«Δεκάδες» προβλήματα αποκάλυψαν έλεγχοι της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA) στη διαδικασία παραγωγής του 737 Max της Boeing, έπειτα από συμβάν τον περασμένο Ιανουάριο, κατά το οποίο αποκολλήθηκε παράθυρο του επιβατικού αεροσκάφους, στο αρχικό στάδιο πτήσης της Alaska Airlines.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τους ελέγχους, υπήρξαν «33 αποτυχίες σε 89 δοκιμές», ανέφερε χθες Δευτέρα η εφημερίδα New York Times.

Εξωτερικός προμηθευτής της Boeing, η εταιρεία Spirit AeroSystems, η οποία κατασκευάζει την άτρακτο αυτών των επιβατικών αεροσκαφών, πέρασε επιτυχώς μόλις έξι από τις δεκατρείς «δοκιμές» που έκανε η FAA, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται εσωτερική παρουσίαση για τη διαδικασία.

Ούτε η FAA, ούτε η Boeing, ούτε η Spirit απάντησαν αμέσως σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για σχολιασμό του δημοσιεύματος των New York Times.

The US Department of Justice has opened a criminal investigation into the door plug blowout on a Boeing 737 Max 9 plane during an Alaska Airlines flight in January, according to The Wall Street Journal. pic.twitter.com/mHIOdA2r2N

— Apex World News (@apexworldnews) March 10, 2024