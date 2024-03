Κύπρος: Αναχώρησε το πλοίο Open Arms με 200 τόνους τροφίμων για τη Γάζα

Το πλοίο Open Arms με περισσότερους από 200 τόνους φαγητού για τη Λωρίδα της Γάζας, αναχώρησε από το λιμάνι της Λάρνακας στην Κύπρο νωρίς σήμερα Τρίτη, στο πλαίσιο ενός πιλοτικού σχεδίου για τη διάνοιξη μιας νέας θαλάσσιας οδού βοήθειας προς τον πληθυσμό του παλαιστινιακού θυλάκου, ο οποίος βρίσκεται στα πρόθυρα του λιμού.

Το Open Arms εθεάθη να αναχωρεί από τη Λάρνακα, μεταφέροντας 200 τόνους αλεύρι, ρύζι και τρόφιμα με πρωτεΐνες.

#Gaza humanitarian aid ship of @openarms_found departs Larnaca port, Cyprus, carrying over 200 tons of food and supplies. pic.twitter.com/3pDl5vU6Gl

— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) March 12, 2024