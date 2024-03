Πτώση ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους με 15 επιβαίνοντες

Στρατιωτικό ρωσικό αεροσκάφος Il-76 Ilyushin συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του νωρίτερα σήμερα. Τρίτη, όπως ανακοίνωσε η Μόσχα.

Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν 15 άτομα, συνετρίβη λόγω πυρκαγιάς σε έναν από τους κινητήρες του.

Το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η συντριβή έλαβε χώρα στην περιοχή Ιβάνοβο, ενώ ρωσικές διαδικτυακές ειδησεογραφικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν επιζώντες.

A Russian Il-76 transport plane has crashed near Ivanovo, 200 km north-east of Moscow. 12 Russians were on board.

Μη επαληθευμένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν αεροσκάφος με τον έναν κινητήρα να φλέγεται και να χάνει ύψος.

‼️ Russian media report that the IL-76 made an “emergency landing” in a cemetery near the village of Bogorodskoye, about 2 kilometers short of the Northern Airfield in Ivanovo.

“According to preliminary data, there were 12 people on board. The board is half destroyed. Now there… pic.twitter.com/kcuQM6EwIR

— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2024