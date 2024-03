ΟΗΕ: Παράδοση τροφίμων στη βόρεια Γάζα μέσω δρόμου από το Ισραήλ

Μια νέα χερσαία διαδρομή χρησιμοποίησαν την Τρίτη τα Ηνωμένα Εθνη, προκειμένου να παραδώσουν τρόφιμα στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, για πρώτη φορά εδώ και τρεις εβδομάδες.

Ο συντονιστής του προγράμματος βοήθειας του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, Τζέιμι ΜακΓκόλντρικ, δήλωσε στο Reuters ότι η αυτοκινητοπομπή έφθασε στο βόρειο τμήμα του θύλακα, μέσω ενός ισραηλινού στρατιωτικού δρόμου που περνάει δίπλα από τον συνοριακό φράχτη της Γάζας.

Τρόφιμα για 25.000 ανθρώπους παραδόθηκαν στην πόλη της Γάζας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, δήλωσε η εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ (WFP), Σάζα Μογκράμπι. Επρόκειτο για την πρώτη παράδοση του WFP στο βόρειο τμήμα από τις 20 Φεβρουαρίου, κάτι που «αποδεικνύει ότι η μεταφορά τροφίμων οδικώς είναι εφικτή».

With people in northern #Gaza on the brink of famine, we need deliveries like this every single day https://t.co/P47HNdbvZD

— Shaza Moghraby شذى المغربي (@Shazam999) March 12, 2024