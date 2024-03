Λιθουανία: Επίθεση με σφυρί δέχθηκε συνεργάτης του Αλεξέι Ναβάλνι

Ο Λεονίντ Βολκόφ, ένας εκ των στενών συνεργατών του Αλεξέι Ναβάλνι, δέχθηκε επίθεση με σφυρί, χθες Τρίτη, έξω από το σπίτι του στο Βίλνιους της Λιθουανίας, ανακοίνωσε η πρώην εκπρόσωπος του εκλιπόντος ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, η Κίρα Γιάρμις.

«Ο Βολκόφ μόλις δέχθηκε επίθεση έξω από το σπίτι του. Κάποιος έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου και του έριξε σπρέι στα μάτια, προτού αρχίσει να χτυπά τον Λεονίντ με σφυρί», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Φωτογραφίες του τραυματισμένου Λεονίντ Βολκόφ κυκλοφόρησαν μέσω κοινωνικών δικτύων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο Λ. Βολκόφ είχε κατηγορήσει ευθέως τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ευθύνεται για τον θάνατο του Ναβάλνι στη φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου.

Leonid Volkov is back home and seems reasonably okay. He broke his right arm but his legs withstood 15 blows from a hammer. He says it was clearly a St. Petersburg-style thug, a message from Putin. https://t.co/k8BzoEVZJn pic.twitter.com/OeysBvUkyt

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 13, 2024