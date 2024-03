Κίνα: Εκρηξη σε εστιατόριο – Τουλάχιστον δύο νεκροί και 26 τραυματίες

Iσχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε εστιατόριο στη βόρεια Κίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές πιστεύουν πως η έκρηξη οφειλόταν σε διαρροή αερίου, ενώ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, τραυμάτισε άλλους 26 και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.

Η έκρηξη, που έγινε στις 07.55 (σ.σ. τοπική ώρα· 01.55 ώρα Ελλάδας) κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς το κτίριο όπου έδρευε το εστιατόριο και προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην κοινότητα Σανχέ, προάστιο του Πεκίνου.

Κατά το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, οι Αρχές θεωρούν πως οφειλόταν σε διαρροή αερίου στην κουζίνα του εστιατορίου, που πρόσφερε κυρίως ψητό κοτόπουλο.

Rescue underway after suspected gas blast at restaurant in north #China https://t.co/Wv6yZ913lo pic.twitter.com/kvXeIwSDUd

— CGTN (@CGTNOfficial) March 13, 2024