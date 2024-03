Κόλπος του Αντεν: Ο στρατός των ΗΠΑ λέει πως οι Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν πύραυλο

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν χθες, Τετάρτη, βαλλιστικό πύραυλο κατά πλοίων επιφανείας στον Κόλπο του Αντεν, χωρίς να πλήξουν κάποιο πλοίο, ούτε να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές, ανακοίνωσε σήμερα το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, κεντρική διοίκηση).

«Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι εκτόξευσαν έναν αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο από ελεγχόμενες από τους Χούθι περιοχές της Υεμένης στον Κόλπο του Αντεν. Ο πύραυλος δεν έπληξε κανένα πλοίο και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές», συνόψισε η CENTCOM μέσω X.

Κατόπιν, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «κατέστρεψαν τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα και έναν πύραυλο επιφανείας-αέρος» των Χούθι, πρόσθεσε.

March 13 Daily Red Sea Update

Between 2:00 a.m. and 4:50 p.m. (Sanaa time) on March 13, Iranian-backed Houthi terrorists fired one anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen into the Gulf of Aden. The missile did not impact any vessels and there were no… pic.twitter.com/lsZYseVWCw

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2024