Ιαπωνία: Σεισμός 5,8 Ρίχτερ στην επαρχία της Φουκουσίμα

Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών σημειώθηκε στην επαρχία της Φουκουσίμα, όπως μετέδωσε το κρατικό γιαπωνέζικο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Βάσει της κλίμακας μέτρησης των σεισμικών δονήσεων στην Ιαπωνία που είναι από το 1 έως το 7, ο σεισμός είναι κατηγορίας 5.

Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

⚠Preliminary info: #earthquake (#地震) about 20 km NE of #Iwaki (#Japan) 3 min ago (local time 00:14:37)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

— EMSC (@LastQuake) March 14, 2024