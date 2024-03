Ιαπωνία: Η γάτα που πρέπει να αποφεύγουν οι κάτοικοι μιας ολόκληρης πόλης

Προειδοποίηση προς τους κατοίκους της πόλης Φουκουγιάμα να μην πλησιάσουν ή αγγίξουν μια γάτα που φαίνεται πως έπεσε μέσα σε ένα δοχείο με τοξικά χημικά, πριν εξαφανιστεί, εξέδωσαν οι Αρχές της Ιαπωνίας.

Η αναζήτηση του ζώου ξεκίνησε αφού ένας υπάλληλος εργοστασίου μετάλλων στη συγκεκριμένη πόλη της δυτικής Ιαπωνίας εντόπισε ένα ίχνος που προσομοιάζει σε αποτύπωμα γάτας, κοντά σε ένα δοχείο που περιέχει εξασθενές χρώμιο, στοιχείο εξαιρετικά τοξικό και καρκινογόνο.

Τυχόν επαφή με εξασθενές χρώμιο μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή του δέρματος, ενώ η εισπνοή του μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Asahi Shimbun, οι εργαζόμενοι του εργοστασίου χρησιμοποιούν προστατευτικά μέσα για το πρόσωπο και τα χέρια όταν καλούνται να χρησιμοποιήσουν τη χημική αυτή ουσία.

Υλικό από κάμερα ασφαλείας του εργοστασίου που δόθηκε στη δημοσιότητα, δείχνει τη γάτα να απομακρύνεται από το εργοστάσιο, χωρίς να είναι γνωστή προς το παρόν η τύχη της. Δεν είναι σαφές πώς η γάτα ήρθε σε επαφή με την ουσία, ο οποία ήταν αποθηκευμένη σε δεξαμενή βάθους τριών μέτρων.

❗☢️🐈🇯🇵 – Authorities in Fukuyama, Japan, have warned residents about a highly toxic cat that may have come into contact with dangerous chemicals when it jumped into a tank at the Nomura Plating Fukuyama factory.

The cat’s footprints were found coming out of a tank of… pic.twitter.com/pdGlKQJDx0

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 14, 2024