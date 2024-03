Γάζα: Αναχωρεί από τη Λάρνακα και δεύτερο πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια

Ενα δεύτερο πλοίο φορτωμένο με ανθρωπιστική βοήθεια είναι έτοιμο για άμεση αναχώρηση από την Κύπρο με προορισμό την Λωρίδα της Γάζας, μετά την άφιξη χθες 200 τόνων επισιτιστικής βοήθειας με πλοίο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Open Arms, ανακοίνωσαν σήμερα οι κυπριακές αρχές.

Ο εκπρόσωπος του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών Θεόδωρος Γκότσης ανακοίνωσε από το κυπριακό ραδιόφωνο ότι το πλοίο Jennifer είναι έτοιμο να αποπλεύσει «σήμερα (Σάββατο) ή αύριο (Κυριακή)» για την Λωρίδα της Γάζας.

Το πλοίο θα κινηθεί στον ανθρωπιστικό θαλάσσιο διάδρομο που έχει ανοίξει από το λιμάνι της Λάρνακας και χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το πλοίο της ισπανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Open Arms που ρυμούλκησε φορτηγίδα με 200 τόνους επισιτιστικής βοήθειας, προσφορά της αμερικανικής μκο Central Kitchen.

Η οργάνωση World Central Kitchen ανακοίνωσε σήμερα ότι το σύνολο του φορτίου εκφορτώθηκε σήμερα μέσω προσωρινής πλωτής αποβάθρας και μεταφέρθηκε στον θύλακα με 12 φορτηγά.

Ο Χοσέ Αντρές, ο επικεφαλής της οργάνωσης Open Arms, δήλωσε ότι 240 τόνοι τροφίμων φορτώνονταν σήμερα στο δεύτερο πλοίο: ρύζι, αλεύρι, λάδι, κονσέρβες πρωτεϊνών και λαχανικά, αλλά και χουρμάδες που καταναλώνονται κατά παράδοσιν κατά την διάρκεια του μήνα του ραμαζανιού.

Το πλοίο της Open Arms αναχώρησε από την Λωρίδα της Γάζας με προορισμό την Λάρνακα, όπου αναμένεται να φθάσει αύριο.

«Τα καταφέραμε! (…) Ηταν δοκιμή (…) Μπορούμε να μεταφέρουμε χιλιάδες τόνους (βοήθειας) κάθε εβδομάδα», γράφει σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο Χοσέ Αντρές.

We did it! Teams of @WCKitchen and @openarms_fund working hard to offload all 200 tons…12 trucks! This was a test! To learn…we could bring thousands of tons a week..with what we learn we will get better…working with the local communities of Palestinians “Operation Safeena” is… pic.twitter.com/tX5FdGlhGB

— José Andrés 🇺🇸🇪🇸🇺🇦 (@chefjoseandres) March 15, 2024