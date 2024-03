Μολδαβία: Μολότοφ κατά της ρωσικής πρεσβείας – Συνελήφθη ο δράστης

Άνδρας έριξε δύο βόμβες μολότοφ στην αυλή της ρωσικής πρεσβείας στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας Κισινάου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ψηφοφορία για τις ρωσικές προεδρικές εκλογές, μετέδωσε το TASS, επικαλούμενο την πρεσβεία.

Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία της Μολδαβίας, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να φώναζε «μισώ τη Ρωσία».

BREAKING:

Man throws a Molotov Cocktail at the Russian Consulate in Chisinau, Moldova as Russians vote in the “election”

After being caught, he shouted “I hate Russia”

Russians quickly gathered and demanded the police hand him over.

Via @iamdenya_de pic.twitter.com/CKdRakOxDw

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 17, 2024