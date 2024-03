Ουαλία: Ο Βον Γκέθινγκ ο πρώτος μαύρος πρωθυπουργός στην Ευρώπη

Η πολιτική εικόνα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ως εξής: Πρωθυπουργός ο ινδικής καταγωγής Ρίσι Σούνακ, πρώτος πρωθυπουργός της Σκωτίας ο μουσουλμάνος Χούμζα Γιουσάφ, πρώτη πρωθυπουργός στη Βόρεια Ιρλανδία η καθολική Μισέλ Ο’ Νιλ και τώρα πρώτος πρωθυπουργός της Ουαλίας (First Minister) ο μαύρος Βον Γκέθινγκ.

Αυτό σημαίνει ότι κανένα έθνος του Ηνωμένου Βασιλείου δεν κυβερνάται πλέον από λευκό προτεστάντη Βρετανό, κάτι που μέχρι πρότινος ήταν ίσως το μόνο σίγουρο. «Σήμερα γυρίζουμε σελίδα στην ιστορία του έθνους μας. Όχι μόνο επειδή έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος μαύρος ηγέτης σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, αλλά επειδή αυτό δείχνει και τη μεγάλη πρόοδο των γενεών», δήλωσε στην νικητήρια ομιλία του ο νέος πρωθυπουργός, που αναδείχθηκε μετά από ψηφοφορία για αλλαγή ηγεσίας στο Εργατικό κόμμα της Ουαλίας.

An honour to be elected Leader of our incredible Welsh Labour Party today.

I spoke with @Keir_Starmer this morning about the fight ahead and our chance to create a brighter future for Wales, together.

Thank you to Jeremy for the ideas, energy and commitment he has brought to… https://t.co/l6Aj0VmEef

— Vaughan Gething (@vaughangething) March 16, 2024