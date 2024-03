Ρωσία – εκλογές: Το 88% του Πούτιν γεννά αντιδράσεις, επικρίσεις, αμφιβολίες

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα, αφότου έκλεισαν οι προεδρικές κάλπες στη Ρωσία, ότι οι ρωσικές εκλογές «προφανώς δεν είναι ούτε ελεύθερες, ούτε δίκαιες», δεδομένου ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει φυλακίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και έχει εμποδίσει άλλους πολιτικούς της αντιπολίτευσης να κατέβουν υποψήφιοι εναντίον του.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε από την πλευρά του, σχολιάζοντας τη νέα εκλογική νίκη του 71χρονου Πούτιν, ότι οι προεδρικές εκλογές που έλαβαν χώρα στη Ρωσία το τριήμερο 15-17 Μαρτίου ήταν μια «απομίμηση εκλογών» η οποία στερείται νομιμοποίησης.

These days, the Russian dictator imitates another “elections.” Everyone in the world understands that this person, like many others throughout history, has become sick with power and will stop at nothing to rule forever.

There is no evil he would not do to maintain his personal… pic.twitter.com/zu1see37kl

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2024