Νέα Υόρκη: Οι αρχές κατέσχεσαν ένα ασυνήθιστο οικόσιτο – Εναν αλιγάτορα 3,5 μέτρων

Ενας κάτοικος του Χάμπουργκ της Νέας Υόρκης αναγκάστηκε να αποχαιρετήσει το ασυνήθιστο κατοικίδιό του, αφού οι αρμόδιες αρχές έκριναν πως το κρατούσε παράνομα.

Οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος κατέσχεσαν τον Άλμπερτ, έναν… οικόσιτο αλιγάτορα βάρους 340 κιλών και μήκους σχεδόν 3,5 μέτρων.

Σύμφωνα με τους αξιωματικούς της υπηρεσίας, «ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είχε κάνει επέκταση του σπιτιού, εγκαθιστώντας πισίνα για τον αλιγάτορά του», το οποίο είχε εδώ και 34 χρόνια

Φέρεται δε, σύμφωνα με την ίδια πηγή, να επέτρεπε σε άσχετα άτομα να μπαίνουν στο νερό για να χαϊδεύουν το τεράστιο ερπετό.

Ο αλιγάτορας «άκουγε» στο όνομα Άλμπερτ και «είναι σαν οικογένεια για όλους», έλεγε ο ιδιοκτήτης του, Τόνι Καβαλάρο.

Ο ίδιος είχε άδεια κατοχής άγριου ζώου, την οποία μάταια προσπαθούσε να ανανεώσει από το 2021, οπότε και έληξε.

A 750-pound alligator was seized from a home near Buffalo, New York. The gator, named Albert, had been living in a custom-built habitat in the home since the 1990s, but authorities say his owner’s license expired in 2021. pic.twitter.com/7XuCnbUj1u

