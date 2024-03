Ρωσία: Νεκροί και τραυματίες από ουκρανικό βομβαρδισμό σε χωριό του Μπέλγκοροντ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από ουκρανικό βομβαρδισμό στο χωριό Νικόλσκογιε της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία.

Από το 2022 έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, οι οποίες κλιμακώθηκαν τις ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία.

❗🇺🇦⚔️🇷🇺 – The moment of interception of an air target over the Belgorod region a few minutes ago.

Several aerial targets were destroyed in the villages of Nikolskoye and Novaya Derevnya.

According to preliminary data, there were no victims or destruction.” pic.twitter.com/1b3YCARGX8

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 1, 2024