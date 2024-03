Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν: Ο Τούρκος πρόεδρος συνεχάρη τον Ρώσο για την επανεκλογή του

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν τον οποίο συνεχάρη για την επανεκλογή του στην προεδρία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

President @RTErdogan spoke by phone with President Vladimir Putin of Russia.

President Erdoğan congratulated President Putin of Russia on his election victory.

Expressing his belief that the positive course in the Türkiye-Russia relations would increasingly continue in the new…

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) March 18, 2024