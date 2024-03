Πόλεμος στη Γάζα: Νεκρός από ισραηλινά πυρά ο Μαρουάν Ισα, κορυφαίο στέλεχος της Χαμάς

Ο Μαρουάν Ισα, τρίτος στην ιεραρχία της Χαμάς, σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Ο Μαρουάν Ισα σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινής επιχείρησης την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου.

CONFIRMED Hamas #3 Marwan Issa became enrubbled when the IDF blew up the tunnel he was cowering in last week

Ο Μαρουάν Ισα, 58 ή 59 ετών, ήταν ο υπαρχηγός του Μοχάμεντ Ντέιρ, του διοικητή των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς. Ενα από τα πλέον καταζητούμενα από το Ισραήλ στελέχη της Χαμάς, από τους ιθύνοντες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, ο Μαρουάν Ισα είναι το πλέον υψηλόβαθμο μέλος της ηγεσίας της Χαμάς που σκοτώνεται στην Γάζα από την έναρξη του πολέμου.

Notable words from Chief of the General Staff Herzi Halevi on the fate of senior Hamas member Marwan Issa:

“Last week, in a complex and precise attack in the Nuseirat area, we struck senior Hamas commanders (Marwan Issa) whose fate Hamas is trying very hard to hide.

