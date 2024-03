Κέιτ Μίντλετον: Στη δημοσιότητα βίντεο από την εμφάνιση του Σαββάτου

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας το βράδυ της Δευτέρας, έρχονται να «κατευνάσουν» τα συνωμοσιολογικά σενάρια γύρω από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Κέιτ Μίντλετον, σενάρια τα οποία γιγαντώθηκαν εκ νέου αποκτώντας πρόσθετες διαστάσεις τις τελευταίες ώρες.

On tomorrow’s front page: Princess Kate seen on video for first time since surgery looking happy and relaxed on shopping trip with William https://t.co/zJALDJ05BV pic.twitter.com/I2VbeeVTjC

Σύμφωνα με προηγούμενο/πρωινό δημοσίευμα της βρετανικής Sun, η πριγκίπισσα της Ουαλίας εθεάθη το περασμένο Σάββατο σε φάρμα που πουλάει φρέσκα τρόφιμα από τα αγροκτήματα του κάστρου του Ουίνδσορ, κοντά στην οικία της.

Σύμφωνα μάλιστα με το εν λόγω δημοσίευμα, η πριγκίπισσα φαινόταν «χαρούμενη, χαλαρή και υγιής», ενώ συνοδευόταν από τον σύζυγό της, πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Η εν λόγω είδηση κυκλοφόρησε μεν, χωρίς ωστόσο αρχικά να συνοδεύεται από φωτογραφικά ντοκουμέντα ή κάποιο σχετικό βίντεο, γεγονός το οποίο «φούντωσε» ακόμη περισσότερο τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από την υγεία και την οικογενειακή κατάσταση της πριγκίπισσας.

EXCLUSIVE: Princess Kate seen on video for first time since surgery – wonderful to see her smiling like this! Watch it here: https://t.co/q0sUyPeCRT https://t.co/q0sUyPeCRT

— The Sun (@TheSun) March 18, 2024