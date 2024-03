Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο – Βίντεο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον πέντε τραυματίσθηκαν, σε ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, που έπληξε ένα οκταώροφο κτίριο και ένα εργοστάσιο, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ανακριτικής υπηρεσίας της τοπικής αστυνομίας.

Η περιοχή του Χαρκόβου, που συνορεύει με τη Ρωσία στο βόρειο τμήμα της και εκτείνεται κοντά στη γραμμή του μετώπου, υφίσταται συστηματικά επιθέσεις κατά τη διάρκεια της διετούς ρωσικής εισβολής.

«Ενας εκδοτικός οίκος, ένα εργοστάσιο επίπλων και χρωμάτων [επλήγησαν]» δήλωσε ο Σέρχιι Μπολβίνοφ, επικεφαλής της μονάδας μέσω ανάρτησης του στο Facebook.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε μια έκταση μεγαλύτερη των 1.000 τετραγωνικών μέτρων, ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των τραυματιών ενδέχεται να αυξηθεί.

❗️ First minutes after the missile strike on the enterprise in #Kharkiv

At the moment it is known about 3 dead and 5 wounded, of which two are in serious condition. The shelling damaged a printing house and a furniture production shop. pic.twitter.com/8nX1Ve5b9p

— NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2024