Βανδάλισαν τη νέα τοιχογραφία του Banksy στο Λονδίνο

Με λευκή μπογιά βανδαλίστηκε η νέα τοιχογραφία του Banksy που έγινε σε μια πολυκατοικία στο βόρειο Λονδίνο.

Το έργο τέχνης εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και αποτελείται από μεγάλες κηλίδες πράσινης μπογιάς σε τοίχο κτιρίου πίσω από ένα κλαδεμένο δέντρο. Ετσι δίνεται η εντύπωση ότι το δέντρο έχει ακόμα φύλλα. Το πρωί της Τετάρτης, ωστόσο, φαίνεται ότι κάποιος πέταξε εκεί λευκή μπογιά.

Πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν στο σημείο τις τελευταίες ημέρες για να δουν το έργο. Ο κάτοικος της περιοχής, Ματ ΜακΚένα δήλωσε ότι είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του το πρωί της Τετάρτης όταν είδε τη λευκή μπογιά στην τοιχογραφία.

«Είναι πραγματικά κρίμα. Συνέβη μέσα στη νύχτα. Οταν εμφανίστηκε την Κυριακή, η σύντροφός μου το είδε και μου είπε ότι της άρεσε αρκετά», δήλωσε ο κάτοικος. Μέχρι στιγμής, ο υπεύθυνος για τον βανδαλισμό δεν έχει εντοπιστεί.

This is why we can’t have anything nice. #Banksy mural defaced after just 3 days. pic.twitter.com/HGt7NqzUnW

— Anna O’Neill (@Annareporting) March 20, 2024