Κίεβο: Μεγάλη ρωσική επίθεση μετά από παύση 44 ημερών – Τουλάχιστον 10 τραυματίες

Τουλάχιστον 10 είναι οι τραυματίες από την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον του Κιέβου. Παράλληλα, προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως ανακοίνωσαν δημοτικοί αξιωματούχοι, αν και η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε όλους τους πυραύλους.

Στην πρώτη ευρεία επίθεση των τελευταίων εβδομάδων εναντίον της πρωτεύουσας, χρησιμοποιήθηκαν τόσο βαλλιστικοί πύραυλοι όσο και πύραυλοι κρουζ, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, Σέρχι Πόπκο.

💔Consequences of the morning attack on Kyiv https://t.co/9GBwtHdJgd pic.twitter.com/PeBV9SLX3a

«Επειτα από μια παύση 44 ημερών, ο εχθρός εξαπέλυσε άλλη μια πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου», δήλωσε ο Πόπκο. «Ολες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται σε διάφορα σημεία. Η αντιμετώπιση των συνεπειών της πυραυλικής επίθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη. Ενα 11χρονο κορίτσι είναι μεταξύ των δύο που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, δήλωσαν δημοτικοί αξιωματούχοι.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε και τους 31 ρωσικούς πυραύλους που είχαν στόχο την πρωτεύουσα, δήλωσε ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Goodness, 31 missiles on Kyiv! My beloved city is in smoke after russians’ mad night attack… Make them stop.

📷 Yan Dobronosov pic.twitter.com/i9mPL5iGM0

— Kira Rudik (@kiraincongress) March 21, 2024