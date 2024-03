Σουηδία: Πολίτης κέρδισε στα δικαστήρια… μετεωρίτη

Τη δυνατότητα να διατηρήσει στην κατοχή του μετεωρίτη βάρους 14 κιλών εξασφάλισε ένας ιδιοκτήτης γης στη Σουηδία, αφού κέρδισε μια νομική διαμάχη απέναντι σε δύο γεωλόγους.

Ο μετεωρίτης, που περιέχει σίδηρο, προσγειώθηκε σε έκταση ιδιοκτησίας του, βόρεια της Στοκχόλμης, στις 7 Νοεμβρίου 2020. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους εντοπίστηκε από τους δύο γεωλόγους, οι οποίοι τον παρέδωσαν στο σουηδικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2022, το περιφερειακό δικαστήριο της Ουψάλα αποφάσισε πως οι γεωλόγοι είχαν δικαίωμα να αφαιρέσουν τον βράχο από την ιδιωτική έκταση, καθώς ο μετεωρίτης δεν αποτελούσε μέρος της ιδιοκτησίας του.

The main iron meteorite of the November 7 meteoroid that entered the atmosphere above Sweden has been found! It weights 14 kg, and is 30 cm long !https://t.co/OOwzHgQ9s1 pic.twitter.com/1O17CAGQY5

— IMO Meteor Org. (@IMOmeteors) March 1, 2021