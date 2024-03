Αφγανιστάν: 20 νεκροί σε επίθεση αυτοκτονίας στην πόλη Κανταχάρ

Συνολικά 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση αυτοκτονίας που διαπράχθηκε μπροστά σε τράπεζα στην πόλη Κανταχάρ, προπύργιο των Ταλιμπάν στο νότιο Αφγανιστάν, σύμφωνα με νοσοκομειακή πηγή της πόλης.

Οι αρχές των Ταλιμπάν συνέχιζαν να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και 12 τραυματίες, απολογισμό που έδωσαν σήμερα το πρωί λίγο μετά την επίθεση αυτοκτονίας, την οποία απέδωσαν στο Ισλαμικό Κράτος.

«Σήμερα το πρωί επίθεση αυτοκτονίας διαπράχθηκε μπροστά στη Νέα Τράπεζα της Κανταχάρ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν», ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο Ιναμουλάχ Σαμανγκάνι, διευθυντής της υπηρεσίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού. «Τα θύματα είναι πολίτες», διευκρίνισε ο αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι η επίθεση είχε στόχο ανθρώπους που είχαν πάει στην τράπεζα για να πάρουν τον μισθό τους.

An explosion of suicide attack has been reported outside the bank in Kandahar province of Afghanistan. The attack results in the killing of 17 people, who majority of them are the government officials of Afghanistan. The officials killed were queueing up to receive their salaries pic.twitter.com/XSbh05y0Ho

— Jawad Yousafzai (@JawadYousufxai) March 21, 2024