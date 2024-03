Σούνακ για Κέιτ Μίντλετον: «Επέδειξε τεράστια γενναιότητα»

Για «τεράστια γενναιότητα» κάνει λόγο ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, αναφορικά με τη δήλωση της Κέιτ Μίντλετον ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και υποβάλλεται σε θεραπεία.

«Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει την αγάπη και την υποστήριξη ολόκληρης της χώρας, καθώς συνεχίζει την ανάρρωσή της. Επέδειξε τεράστια γενναιότητα με τη σημερινή της δήλωση», αναφέρει σε μήνυμά του ο Ρίσι Σούνακ.

Οπως σημειώνει, «τις τελευταίες εβδομάδες έχει υποστεί έντονη κριτική και έχει αντιμετωπιστεί άδικα από ορισμένα ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Oταν πρόκειται για θέματα υγείας, όπως και για οποιονδήποτε άλλο, πρέπει να της προσφερθεί ιδιωτικότητα για να επικεντρωθεί στη θεραπεία της και να είναι με τους αγαπημένους της».

«Ξέρω ότι μιλάω εκ μέρους όλης της χώρας όταν της εύχομαι πλήρη και ταχεία ανάρρωση και ανυπομονώ να τη δω να επιστρέφει στα καθήκοντά της όταν θα είναι έτοιμη», καταλήγει το μήνυμα του Βρετανού πρωθυπουργού.

The Princess of Wales has the love and support of the whole country. pic.twitter.com/IFX51Wm5Q3

— Rishi Sunak (@RishiSunak) March 22, 2024