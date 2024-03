Μακελειό στη Μόσχα: Οι διεθνείς αντιδράσεις για την αιματηρή επίθεση

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια αιματηρής επίθεσης στο κέντρο Crocus City Hall, στα περίχωρα της Μόσχας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένοπλοι με άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών, ενώ το πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι στο σημείο σημειώθηκε έκρηξη και ξέσπασε πυρκαγιά.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για τα γεγονότα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το συμβάν «αιματηρή τρομοκρατική επίθεση». Ο δήμαρχος της Μόσχας, σε δήλωσή του, κάνει λόγο για «τεράστια τραγωδία».

Επισημαίνεται πως δεκάδες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για την φονική επίθεση, την ευθύνη της οποίας ανέλαβε με μήνυμά του στο Telegram η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Σοκ και αποτροπιασμό για το μακελειό εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ενωση. Με ανάρτηση στο «Χ», ο εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο, αναφέρει πως «η ΕΕ είναι σοκαρισμένη και εκφράζει αποτροπιασμό μετά τις αναφορές για τρομοκρατική επίθεση στο συναυλιακό χώρο Crocus City Hall της Μόσχας. Η ΕΕ καταδικάζει κάθε επίθεση κατά αμάχων. Οι σκέψεις μας είναι σε όλους εκείνους τους Ρώσους πολίτες που έχουν πληγεί».

Russia: 🇪🇺 is shocked and appalled by the reports of a terrorist attack in the Crocus City Hall in Moscow.

The EU condemns any attacks against civilians.

Our thoughts are with all those Russian citizens affected.

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) March 22, 2024