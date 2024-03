Μακελειό στη Μόσχα: Βίντεο από την ανάκριση υπόπτου – Στους 133 οι νεκροί

Στους 133 ανέρχονται πλέον οι νεκροί της αιματηρής τρομοκρατικής επίθεσης χθες Παρασκευή σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές έχουν προβεί στη σύλληψη συνολικά 11 ατόμων, τέσσερα από τα οποία εμπλέκονται άμεσα στο μακελειό.

Υπενθυμίζεται ότι την ευθύνη για την επίθεση, η οποία ήταν η πιο φονική στη Ρωσία τα τελευταία 20 χρόνια, έχει αναλάβει η τρομοκρατική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος». Ωστόσο, η Ρωσία αναφέρει ότι ερευνά μια σύνδεση με την Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι το Κίεβο αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή στα χθεσινά γεγονότα.

Η υπηρεσία ασφαλείας FSB έκανε γνωστό πως «και οι τέσσερις τρομοκράτες» συνελήφθησαν, ενώ κατευθύνονταν προς την ουκρανική μεθόριο και ότι είχαν επαφές στην Ουκρανία. Ανέφερε πως μεταφέρονται στη Μόσχα.

«Τώρα γνωρίζουμε σε ποια χώρα αυτοί οι αιμοδιψείς μπάσταρδοι σχεδίαζαν να κρυφτούν από το ανθρωποκυνηγητό, στην Ουκρανία», δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στο Telegram.

Η δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης της Ρωσίας Μαργκαρίτα Σιμόνιαν δημοσίευσε ένα βίντεο με έναν από τους υπόπτους, έναν νεαρό άνδρα με γενειάδα, τον οποίο ανακρίνουν στην άκρη ενός δρόμου. Είπε πως ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε στους 143, χωρίς να δίνει την πηγή της πληροφορίας αυτής.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε πως ο απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 115 νεκρούς στην επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας ένοπλοι, με στολές παραλλαγής, άνοιξαν πυρ με αυτόματα πυροβόλα όπλα εναντίον θεατών στο Crocus City Hall κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα.

Ανέφερε πως ορισμένοι πέθαναν από τραύματα από σφαίρες και άλλοι σε μια τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε στο συγκρότημα. Υπάρχουν αναφορές ότι οι ένοπλοι έβαλαν τη φωτιά χρησιμοποιώντας πετρέλαιο από δοχεία που μετάφεραν σε σακίδια πλάτης.

Ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος. Το Baza, ένα ενημερωτικό μέσο με επαφές στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας και επιβολής του νόμου, μετέδωσε πως 28 πτώματα εντοπίστηκαν σε μια τουαλέτα και 14 σε σκάλες. «Πολλές μητέρες βρέθηκαν να έχουν αγκαλιάσει τα παιδιά τους», μεταδόθηκε.

Το Κρεμλίνο είπε ότι ο επικεφαλής της FSB Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ ανέφερε στον πρόεδρο Πούτιν ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται «τέσσερις τρομοκράτες» και ότι η υπηρεσία του εργάζεται για να ταυτοποιήσει τους συνεργούς τους.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος βουλευτής Αλεξάντερ Κίνσταϊν δήλωσε πως οι δράστες διέφυγαν με ένα όχημα μάρκας Renault, το οποίο εντόπισε η αστυνομία στην περιοχή του Μπριάνσκ, σε απόσταση περίπου 340 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Μόσχας χθες το βράδυ, με τους οδηγούς να αψηφούν τις οδηγίες να σταματήσουν.

Είπε πως δύο άτομα συνελήφθησαν έπειτα από μια καταδίωξη και άλλοι δύο διέφυγαν στο δάσος. Από τον απολογισμό του Κρεμλίνου, φαίνεται πως και αυτοί οι δύο συνελήφθησαν στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τον Κίνσταϊν ένα περίστροφο, ένα περιοδικό για ένα πυροβόλο όπλο και διαβατήρια από το Τατζικιστάν βρέθηκαν στο όχημα.

Ο ύποπτος στο βίντεο με την ανάκριση διακρίνεται να απαντάει στη ρωσική γλώσσα με βαριά προφορά σε μια σειρά ερωτήσεων. Λέει πως έφυγε από την Τουρκία την 4η Μαρτίου και είχε λάβει οδηγίες από αγνώστους μέσω του Telegram για να διαπράξει την επίθεση με αντάλλαγμα χρήματα.

Ο άνδρας διακρίνεται να τρέμει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Αρχικά διακρίνεται να είναι ξαπλωμένος μπρούμυτα με τα χέρια του πίσω στην πλάτη και το πηγούνι του να ακουμπάει στην μπότα ενός ανθρώπου που φοράει στολή παραλλαγής. Αργότερα, είναι γονατισμένος.

‘Police: “What did you do in Crocus?”

HE CLAIMS HE WAS RECRUITED VIA TELEGRAM:

Eνας άλλος άνδρας με πληγές και μώλωπες στο πρόσωπό του διακρίνεται να ανακρίνεται μέσω ενός διερμηνέα, ενώ κάθεται σε ένα παγκάκι δεμένος χειροπόδαρα.

Η Ρωσία δεν έχει παρουσιάσει ακόμη αποδείξεις για οποιαδήποτε ουκρανική σχέση με την επίθεση.

«Ας είμαστε ειλικρινείς με αυτό: Η Ουκρανία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτά τα γεγονότα», δήλωσε ο Ουκρανός σύμβουλος Ποντόλιακ. «Βρισκόμαστε σε πλήρους κλίμακας, ολικό πόλεμο με τον ρωσικό τακτικό στρατό και με τη Ρωσική Ομοσπονδία ως χώρα. Και παρ’ όλα αυτά, τα πάντα θα αποφασιστούν στο πεδίο της μάχης».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, που επανεξελέγη την περασμένη Κυριακή για μία ακόμη εξαετή θητεία, δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την επίθεση. Το Κρεμλίνο γνωστοποίησε πως συνομίλησε με τους ηγέτες της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν, σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις κατά τη διάρκεια των οποίων όλες οι πληρές εξέφρασαν τη βούλησή τους να εργαστούν από κοινού στη μάχη κατά της τρομοκρατίας.

Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, η αυθεντικότητα των οποίων έχει επαληθευτεί, διακρίνονται άνθρωποι να κάθονται στις θέσεις τους στην αίθουσα συναυλιών, κατόπιν να τρέχουν προς τις εξόδους την ώρα που αντηχούν πυροβολισμοί και ακούγονται κραυγές ανθρώπων. Σε άλλο βίντεο φαίνονται άνδρες να πυροβολούν εναντίον ομάδων ανθρώπων. Κάποια από τα θύματα έχουν πέσει στο πάτωμα χωρίς τις αισθήσεις τους, μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Προσοχή! Σκληρές εικόνες:

Terrible news of Islamic State terror attack in Moscow. More than 80 dead, gunned down in cold blood by Islamists, many among them children who were enjoying the music concert. “We have attacked a big gathering of Christians,” said the Islamic State. pic.twitter.com/Ggru80MKeP

More videos appear from the first seconds of the terror attack in Moscow.

The people who “froze” by the pillar look a lot like the victims seen lifeless on the floor in a later video pic.twitter.com/pHi03XkOVB

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 22, 2024