Οι πολύνεκρες επιθέσεις των τελευταίων ετών σε συναυλίες και μουσικά φεστιβάλ

Η επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας ήταν η τελευταία σε μια σειρά πολύνεκρων περιστατικών που έχουν σημειωθεί σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια σε συναυλίες και μουσικά φεστιβάλ.

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, η Χαμάς έβαλε στο στόχαστρο το μουσικό φεστιβάλ «Supernova», αφήνοντας τουλάχιστον 360 νεκρούς, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Ενοπλοι περικύκλωσαν το χώρο του φεστιβάλ και στη συνέχεια σκότωσαν ή απήγαγαν μερικούς από τους παρευρισκόμενους ενώ άλλοι έτρεχαν για να σωθούν. Περίπου 3.000 άνθρωποι συμμετείχαν στο εν λόγω μουσικό φεστιβάλ.

Τον Μάιο του 2017, βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σκότωσε 22 ανθρώπους και τραυμάτισε εκατοντάδες άλλους σε συναυλία της Αριάνα Γκράντε στο «Manchester Arena» στη Βρετανία. Ο δράστης, ένας Βρετανός πολίτης λιβυκής καταγωγής, πυροδότησε εκρηκτικά με καρφιά λίγα λεπτά μετά το τέλος της συναυλίας, προκαλώντας πανικό στο πλήθος. Αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών είχαν διαπιστώσει ότι ο βομβιστής είχε ταξιδέψει προηγουμένως στη Λιβύη για να συναντηθεί με μέλη μιας μονάδας του Ισλαμικού Κράτους που συνδέεται με τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι το 2015.

Τον Νοέμβριο του 2015, 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Μπατακλάν, έναν συναυλιακό χώρο του Παρισιού που χωράει 1.500 άτομα. Τρεις άνδρες με όπλα και γιλέκα αυτοκτονίας επιτέθηκαν σε συναυλία του καλιφορνέζικου ροκ συγκροτήματος «Eagles of Death Metal». Οι μουσικοί εγκατέλειψαν τη σκηνή εν μέσω πυροβολισμών και οι παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να κρυφτούν. Ενας από τους δράστες σκοτώθηκε κατά τη συμπλοκή με την αστυνομία ενώ οι άλλοι δύο πυροδότησαν τα γιλέκα αυτοκτονίας.

Τον Οκτώβριο του 2017, ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε 60 άτομα που συμμετείχαν στο φεστιβάλ «Route 91 Harvest» στο Λας Βέγκας. Ο δράστης είχε συγκεντρώσει 23 πυροβόλα όπλα σε μια σουίτα του 32ου ορόφου στο Mandalay Bay Resort and Casino και άνοιξε πυρ από το παράθυρό του την ώρα που ο Τζέισον Αλντίν βρισκόταν στη σκηνή και τραγουδούσε το «When She Says Baby».

Η μνήμη των ανθρώπων που σκοτώθηκαν τα τελευταία χρόνια σε συναυλίες και μουσικά φεστιβάλ τιμήθηκε φέτος στα βραβεία Grammy. «Η μουσική πρέπει πάντα να είναι ο ασφαλής μας χώρος», δήλωσε ο Χάρβεϊ Μέισον Τζούνιορ, ο διευθύνων σύμβουλος των βραβείων.

Με πληροφορίες από New York Times