Αρμενία: Ενοπλοι επιτέθηκαν σε αστυνομικό τμήμα στο Γερεβάν – Βίντεο

Τρεις ένοπλοι άνδρες επιχείρησαν σήμερα να επιτεθούν εναντίον ενός αστυνομικού τμήματος στη συνοικία Νορ-Νορκ του Γερεβάν, της πρωτεύουσας της Αρμενίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Αρμενίας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δύο από τους τρεις άνδρες τραυματίστηκαν, όταν εξερράγησαν οι χειροβομβίδες που κρατούσαν.

Ο τρίτος άνδρας φαίνεται πως παραμένει έξω από το αστυνομικό τμήμα έχοντας στην κατοχή του μια χειροβομβίδα.

⚡️Armed individuals have reportedly stormed the building of a police department in Yerevan, Armenia – Local media Armlur

Initial reports suggest that a grenade detonated near the building, resulting in injuries. pic.twitter.com/Ts46wNiL2F

— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2024