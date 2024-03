Καλιφόρνια: Πούμα σκότωσε 21χρονο και τραυμάτισε σοβαρά τον αδερφό του

Δύο αδέρφια δέχθηκαν επίθεση το Σάββατο από ένα πούμα στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα, στη βόρεια Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα ο μεγαλύτερος εξ αυτών να βρει τον θάνατο και να τραυματιστεί σοβαρά ο δεύτερος.

Τα δύο αδέρφια αναζητούσαν κέρατα ελαφιών σε απομακρυσμένη δασική έκταση κοντά στην Τζορτζτάουν της κομητείας Ελ Ντοράντο, βορειοανατολικά του Σακραμέντο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο του σερίφη της κομητείας, ο 18χρονος χωρίστηκε από τον αδερφό του κατά τη διάρκεια της επίθεσης και κατάφερε να καλέσει βοήθεια παρότι είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Λίγη ώρα αργότερα, βοηθοί του σερίφη εντόπισαν το αιλουροειδές πάνω από το σώμα του 21χρονου και πυροβόλησαν για να το τρομάξουν. Οταν έσπευσαν στο πλευρό του άτυχου νέου, διαπίστωσαν όμως ότι ήταν ήδη νεκρός.

Θηροφύλακες έφθασαν αργότερα στα ίχνη του άγριου ζώου και το σκότωσαν, διευκρίνισε το γραφείο του σερίφη.

A deadly attack by a mountain lion in California leaves one dead and another one injured, both brothers. This is the first verified fatal attack in that county in nearly three decades. @Zohreen reports. https://t.co/XTUEeL7dRB pic.twitter.com/8Uz3w2nTMf

— World News Tonight (@ABCWorldNews) March 25, 2024