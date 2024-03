Βαλτιμόρη: Κατέρρευσε γέφυρα μετά από πρόσκρουση πλοίου

Ενα πλοίο προσέκρουσε στη γέφυρα στο λιμάνι της Βαλτιμόρης, προκαλώντας την πτώση της, ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης η αμερικανική ακτοφυλακή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, «πολλά αυτοκίνητα και άνθρωποι» κατέληξαν στο νερό.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και ανάσυρσης των οχημάτων. Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

«Αυτή τη στιγμή κύριο μέλημά μας είναι η διάσωση αυτών των ανθρώπων» δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τυης Βαλτιμόρης, Κέβιν Καρτράιτ, σημειώνοντας πως προς το παρόν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των ανθρώπων προς διάσωση και κάνοντας λόγο για «τουλάχιστον επτά».

Ο ίδιος δήλωσε ακόμη πως υπάρχουν «κάποια φορτία ή κιγκλιδώματα που κρέμονται από τη γέφυρα», καθιστώντας τις συνθήκες στην ατσάλινη υποδομή μη ασφαλείς.

Η πρόσκρουση του φορτηγού πλοίου Dali στη γέφυρα Francis Scott Key -μια γέφυρα μήκους σχεδόν τριών χιλιομέτρων που πήρε το όνομά της από τον άνθρωπο που έγραψε τον αμερικανικό εθνικό ύμνο- έγινε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό στις 1:27 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ήταν σημαίας Σιγκαπούρης και είχε προορισμό το Κολόμπο της Σρι Λάνκα.

Φωτ. αρχείου: MarineTraffic

Η γέφυρα Francis Scott Key που άνοιξε το 1977, αποτελεί μέρος του αυτοκινητοδρόμου 695.

Προσώρας, άγνωστη παραμένει η έκταση της καταστροφής, σύμφωνα με την Υπηρεσία Μεταφορών του Μέριλαντ, που γνωστοποίησε πως η κυκλοφορία στην περιοχή έχει αποκλειστεί.

Πιστεύεται πως ο Φράνσις Σκοτ Κι βρισκόταν κοντά στο σημείο -όπου μεταγενέστερα θα κατασκευαζόταν η γέφυρα- παρακολουθώντας τον τον βομβαρδισμό του Φορτ ΜακΧένρι το 1814, γεγονός που τον ενέπνευσε να γράψει τους στίχους του «Star Spangled Banner».

Πηγή: New York Times/Reuters/Associated Press